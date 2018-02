La vedova Winchester: una clip italiana esclusiva della ghost story con Helen Mirren

Non tutte le ghost-stories sono uguali: ce ne sono di totalmente fantasiose, ci sono quelle classiche della tradizione inglese, ma ne esistono anche di saldamente ancorate alla realtà. Qualunque cosa si pensi degli spiriti, si creda o no a una vita dopo la morte e ad apparizioni dolenti o vendicative, non si può sfuggire al fatto che la storia raccontata ne La vedova Winchester, poggia su solide basi.



La vedova Winchester: Il trailer italiano del film - HD

Racconta infatti di una casa enorme, costruita per decenni e ampliata senza interruzioni (i lavori iniziati sul finire dell'Ottocento terminarono con la morte della proprietaria, nel 1922), edificata per volontà della vedova dell'erede della dinastia dei Winchester, i grandi e ricchi produttori di armi degli Stati Uniti, famosi per le celebri carabine che mandarono all'altro mondo tanti innocenti e colpevoli a partire dagli anni del Selvaggio West.

Costruita, si disse all'epoca, per placare o ospitare le anime di tutte queste persone su ordine della solitaria, eccentrica e ricchissima vedova, la casa è oggi visitabile nella città di San José in California e si parla ancora di presenze spettrali che si aggirano per i suoi labirintici corridoi.

Nel film il medico Eric Price (Jason Clarke) viene incaricato dall'altra metà degli eredi Winchester di fare una perizia sulla vedova e dichiararla pazza, ma lo scettico dottore si troverà suo malgrado coinvolto. In questa clip vediamo la prima apparizione di Helen Mirren nei neri panni della vedova, che incontra per la prima volta il dottor Price a cena.



La vedova Winchester: Clip italiana in esclusiva - HD

La vedova Winchester uscirà in sala il 22 febbraio, distribuito da Eagle Pictures.