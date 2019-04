La Universal realizzerà News of the World, prima "vittima" dell'acquisizione della Fox da parte della Disney

Come noto l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney ha comportato come prima mossa societaria la chiusura della divisione Fox 2000. Uno dei progetti messi in cantiere da questo distaccamento era News of the World, nuovo lungometraggio diretto da Paul Greengrass e interpretato da Tom Hanks che adesso è passato ufficialmente alla Universal. Ricordiamo che il regista ha già realizzato per questa Major tre episodi del franchise dedicato a Jason Bourne, il meno fortunato ma ugualmente valevole Green Zone e soprattutto United 93, per cui Greengrass ha ottenuto la candidatura all’Oscar come miglior regista nel 2006.

La sceneggiatura di News of the World è stata scritta da Luke Davies (Lion) che a sua volta ha adattato il libro scritto da Paulette Jiles. Al centro della storia il Capitano Jefferson Kyle Kidd, il quale nel 1870 viaggiò per molti paesi del West al fine di leggere le notizie dal mondo ai cittadini, tagliati fuori dalla possibilità di sapere cosa stava succedendo oltre il loro piccolo universo. L’uomo accetta l’incarico di riportare ai suoi parenti una bambina che per quattro anni è stata allevata dalla tribù di nativi americani Kiowa, dopo che questi hanno assassinato i suoi genitori. Il viaggio dei due fino a San Antonio sarà impervio ma servirà per cementare un rapporto umano che cambierà la vita di entrambi.

Paul Greengrass e Tom Hanks hanno già collaborato al successo Captain Phillips: il lungometraggio nel 2013 incassò ben 107 milioni di dollari sul mercato statunitense e venne candidato a 6 premi Oscar, tra cui quello come miglior film dell’anno.

Tra i prossimi progetti di Tom Hanks spicca il biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann, dove l’attore interpreterà il suo leggendario agente Tom Parker.