La Universal prepara l'horror Don't Go in the Water, diretto da Stephen Williams

Il regista per la TV ha realizzato Watchmen, Westworld e molte altre serie di successo.

La Universal Pictures ha deciso di mettere in produzione il lungometraggio Don’t Go in the Water. Si tratta di un horror con mostri (presumibilmente marini o lacustri visto il titolo...) che sarà diretto dall’esordiente Stephen Williams. Quando scriviamo esordiente intendiamo per il grande schermo, in quanto Williams possiede una solidissima e preziosa carriera televisiva, avendo diretto svariati episodi di serie di successi quali The Walking Dead, Westworld, Ray Donovan e non ultimo Watchmen per la HBO.

A produrre Don’t Go in the Water per la Universal saranno Shawn Levy e Dan Levine con la loro società 21 Laps Entertainment, la stessa che ci ha regalato successi come Una notte al museo e Arrival, mentre per Netflix ha realizzato niente meno che la serie di culto Stranger Things.

Non si sa ancora chi scriverà la sceneggiatura di Don’t Go in the Water o quando cominceranno le riprese. Altro quesito: si tratta di una nuova rivisitazione dell’universo dei mostri della Universal, come successo ad esempio con il recente, notevole L’uomo invisibile realizzato dalla Blumhouse? Aspettiamo e vedremo…