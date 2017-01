La Undici di Stranger Things contro il nuovo Godzilla

Millie Bobby Brown: il nome, probabilmente, non vi dice molto. Ma se invece dico: Undici di Stranger Things, ecco che subito capite di chi stiamo parlando.

Ci sarà proprio lei, la 12enne attrice inglese della serie tv più chiacchierata dell'anno (e appena premiata per l'insieme del suo cast agli Screen Actors Guild Awards), nel cast del nuovo film (hollywoodiano) che porterà nuovamente al cinema il leggendario Godzilla, debuttando così sul grande schermo.

Non è ancora chiaro qualche ruolo andrà a interpretare la giovane Millie nel sequel del Godzilla di Gareth Edwards che s'intitolerà Godzilla: King of the Monsters e verrà diretto da Michael Dougherty, anche co-autore della sceneggiatura assiemem a Zach Shields, con cui già ha firmato l'horror Krampus.

Ma in realtà c'è ben poco di chiaro sul film, la cui trama è tenuta sotto il massimo riserbo e che debutterà sugli schermi americani il 22 marzo del 2019: in base ad alcune mezze dichiarazioni di Gareth Edwards, e a delle immagini mostrate in un vecchio Comic Con dalla Legendary, c'è la probabilità che si tratti di una storia nella quale Godzilla deve scontrarsi contro mostri analoghi del suo universo come Rodan, Mothra e King Ghidorah.

All'uscita del film manca ancora molto, l'ingresso nel cast di Millie Bobby Brown è il segnale che le operazioni sono partire, e che quindi sentiremo parlare ancora presto di Godzilla: King of the Monsters.