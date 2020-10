La truffa dei Logan: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 14 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Adam Driver, Channing Tatum, Hilary Swank e Daniel Craig sono tra i protagonisti dell'action comedy La truffa dei Logan, diretto da Steven Soderbergh. L'appuntamento su SimulWatch è per mercoledì 14 ottobre alle 21:30.

La visione condivisa di mercoledì 14 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una action comedy americana del 2017. Con la regia dal prolifico Steven Soderbergh, La truffa dei Logan è considerato l'altra faccia della medaglia di Ocean's Eleven, sempre da lui diretto. Soderbergh si è autoprodotto questo film per poter avere il completo controllo artistico. Per prima cosa si è assicurato la partecipazione degli attori al progetto, poi è andato direttamente dai distributori stranieri, in Canada e in Europa, pre-vendendo i diritti per la distribuzione nei cinema. Successivamente ha venduto in anticipo i diritti per i passaggi televisivi, on-demand e streaming successivi e con il denaro raccolto (poco meno di 30 milioni di dollari) ha messo in piedi la produzione per girare il film.

In La Truffa dei Logan i fratelli Logan, Jimmy (Channing Tatum), un minatore disoccupato, divorziato e squattrinato del West Virginia, Clyde (Adam Driver), ex quarterback ora veterano della guerra in Iraq con una protesi al braccio, e la sorella Mellie (Riley Keough), una parrucchiera ossessionata dalle automobili, stremati da una maledizione che li ha condannati a un'eterna sfortuna, hanno in mente un elaborato piano per risollevare le finanze della famiglia : una rapina ai danni del Charlotte Motor Speedway durante la leggendaria gara di auto Coca-Cola 600 che si tiene in occasione del Memorial Day, niente meno che l'evento NASCAR più atteso e seguito dell'anno. Per riuscirci hanno bisogno dell’aiuto dell'esperto in esplosioni Joe Bang (Daniel Craig), che, per loro sfortuna, è stato incarcerato. Il loro primo obiettivo è quello di fare uscire Joe di prigione il tempo necessario al loro colpo, senza che le guardie se ne accorgano. E tutto sembra filare liscio. Ma, proprio quando credono di aver portato a termine la missione, si imbattono in una tenace e affascinante agente dell'FBI, Sarah Grayson (Hilary Swank), che inizia a indagare sulla scena del crimine e a sospettare di tutto e tutti, decisa a fare qualsiasi cosa per fermare e incastrare i colpevoli di quella che viene considerata la rapina più incredibile della storia della Carolina del Nord.



La Truffa dei Logan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

