La tristezza ha il sonno leggero: il film con Serena Rossi e Stefania Sandrelli dal 26 febbraio su RaiPlay

News Cinema

Debutta su RaiPlay il 26 febbraio La tristezza ha il sonno leggero, primo film da regista di Marco Mario De Notaris, anche attore con Stefania Sandrelli e Serena Rossi.

Reduce dal grande successo della Fiction Mina Settembre, Serena Rossi torna a farsi ammirare nel film La tristezza ha il sonno leggero, disponibile in anteprima su RaiPlay a partire dal 26 febbraio.

La tristezza ha il sonno leggero, a dispetto del titolo, è una commedia e vede fra i protagonisti anche Stefania Sandrelli, Ciro Priello, Eugenia Costantini, Gina Amarante, Roberto Caccioppoli, Gioia Spaziani, Tonino Taiuti e soprattutto Marco Mario De Notaris, che è anche regista del film e che qui esordisce dietro alla macchina da presa.

La tristezza ha il sonno leggero è ambientato a Napoli, il 9 novembre 1989, durante la notte della caduta del Muro di Berlino. Il protagonista della storia è un quarantenne timido e senza ambizioni di nome Erri Gargiulo che “vedrà cadere, a poco a poco, nell'arco di una sera, pregiudizi, imposizioni, traumi familiari e costrizioni, e anche il suo muro...”.

A proposito dei personaggi del film, il regista ha dichiarato: "Nella notte in cui svanirono le certezze, e qualcuno capì che i sogni potevano diventare incubi, ognuno dei miei personaggi abbandona la sua maschera e si svela per quello che siamo tutti: individui alla ricerca di un po’ di amore".

La tristezza ha il sonno leggero vede la partecipazione di Marzio Honorato ed è è liberamente ispirato al romanzo omonimo di Lorenzo Marone. Il film è prodotto da Luciano Stella e Maria Carolina Terzi per Mad Entertainment e Carlo Macchitella per Madeleine con RAI Cinema.

Nato a Napoli nel 1975, Marco Mario De Notaris si è Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 1999. Ha lavorato molto per il teatro, non disdegnando il cinema e la televisione. Ha "incrociato" Serena Rossi in Ammore e Malavita e Song'e Napule, e di recente lo abbiamo visto in Natale in casa Cupiello di Edoardo De Angelis.