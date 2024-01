La Trentino Film Commission promuove Forward, un laboratorio di formazione: aperte le iscrizioni

News Cinema

Un'occasione per produttrici e produttori per confrontarsi e migliorare la propria preparazione. Un laboratorio di formazione e mentoring professionale, Forward, è promosso dalla Trentino Film Commission. Sono aperte le iscrizioni.

Sono aperte, e lo saranno fino al 18 marzo, le iscrizioni per la sesta edizione di Forward, il laboratorio promosso da Trentino Film Commission per la formazione e il mentoring professionale dedicato a produttori e produttrici italiani emergenti e realizzato in collaborazione con Trento Film Festival, Re-ACT (Regional Audiovisual Cooperation and Training) e CNA Cinema e Audiovisivo. L'evento si svolgerà nel corso di cinque giorni di workshop, che si terranno in presenza a Trento da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio, come di consueto in concomitanza con il 72° Trento Film Festival.

Durante il corso, i 12 partecipanti selezionati avranno l’opportunità di consolidare le proprie competenze nello sviluppo di uno specifico progetto audiovisivo. Il tutto grazie a focus e sessioni plenarie, con la docenza delle produttrici Nadia Trevisan e Erica Barbiani. “Il viaggio del produttore creativo può essere faticoso e solitario - racconta Erica Barbiani - e le competenze richieste sono tante, diverse, in continuo cambiamento. Con Forward è possibile ottenere degli strumenti utili a rendere il percorso meno complicato, ma anche più piacevole e condivisibile”. Nadia Trevisan invece precisa che "Forward è un'occasione di confronto tra pari e, al contempo, una possibilità di crescita all’interno di un gruppo di lavoro che affronta dubbi e problematiche simili".

Verranno affrontati i temi relativi alla figura del produttore "nella fase di sviluppo di molteplici progetti, il suo apporto creativo, i ruoli del team di lavoro, l'individuazione delle storie, il rapporto tra produttore e finanziatori, la coproduzione, il budget di sviluppo, il budget di produzione e il piano finanziario, le strategie di finanziamento". Il laboratorio prevede anche tre masterclass che si concentreranno su contratti e diritti d’autore, sul mondo degli eventi industry e dei co-production forum, sul ruolo delle film commission e dei fondi regionali all’interno del processo di produzione. In programma anche un approfondimento sulla produzione sostenibile e la certificazione Green Film. Le masterclass saranno tenute da esperti esterni.

Questa esperienza di formazione e confronto, tra le poche del genere proposte in Italia, permetterà di acquisire e rafforzare competenze creative ed editoriali, di sviluppare capacità di progettazione imprenditoriale e posizionamento nel mercato contemporaneo, di stimolare opportunità di co-produzione in ottica regionale, nazionale ed internazionale. Come riscontrato tra le testimonianze dei partecipanti alle edizioni passate, inoltre, uno dei grandi benefici di Forward è quello di favorire la nascita di una fruttuosa rete umana e professionale tra colleghi.

Per iscriversi sarà possibile inviare la propria candidatura entro le ore 17:30 di lunedì 18 marzo attraverso l’apposito form online sul sito di Trentino Film Commission.