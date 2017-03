La Torre Nera: il poster ufficiale in italiano

E' arrivato il poster ufficiale italiano di La Torre Nera, il film di Nikolaj Arcel tratto dalla saga di romanzi di Stephen King con Idris Elba, Matthew Mcconaughey e Katheryn Winnick.

Il film, in uscita nei nostri cinema il 10 agosto prossimo, vede protagonista Roland Deschain, ultimo membro vivente dell'ordine dei cavalieri, che vaga in cerca della Torre Nera, una costruzione leggendaria che tiene in equilibrio l'universo, nella speranza che, raggiungendola, riesca a salvare il mondo ormai in rovina.