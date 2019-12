La top dei 10 film premiati dall'American Film Institute

News Cinema

L'AFI assegnerà i suoi premi il 3 gennaio. Nella lista ovviamente i film di Scorsese, Tarantino e Eastwood, ma anche Jojo Rabbit, Joker, Cena con delitto - Knives Out, Storia di un matrimonio e 1917.

L'American Film Institute, o AFI, è un'associazione seria e prestigiosa, che comprende critici, artisti, membri del consiglio di amministrazione e studiosi. Anche l'AFI ha la sua Top 10 annuale, a cui corrispondono dei premi che per l'edizione 2019 verranno consegnati il 3 gennaio. Ci piace però che i film (e le serie tv) premiati non siano annunciati in ordine di merito ma solo in quello alfabetico: sono i film "considerati culturalmente e artisticamente rappresentativi dei risultati più significativi dell'anno nell'arte dell'immagine in movimento".

Se Parasite ha avuto un premio speciale, non rientrando nelle categorie ufficiali dell'AFI, questa è la lista di quest'anno, che presenta molte conferme e qualche piacevole sorpresa, riservata a piccoli film o ad opere di genere, come potete vedere qua sotto:



1917

The Farewell

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Cena con delitto - Knives Out

Piccole donne

Storia di un matrimonio

C'era una volta... a Hollywood

Richard Jewell