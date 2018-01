La testimonianza: clip italiana in anteprima del film in uscita in occasione del Giorno della Memoria 2018

Dopo la presentazione nella sezione Orizzonti dell'ultima Mostra internazionale del Cinema di Venezia, Lab80 porta nelle sale italiane il prossimo 25 gennaio 2018, in occasione della Giornata della Memoria, La testimonianza, il film diretto da Amichai Greenberg. L'esordiente regista israeliano, figlio e nipote di sopravvissuti alla Shoah, ha cercato cerca con questo suo primo lungometraggio di proiettare sul protagonista, Yoel, la sua stessa volontà di rompere i silenzi con cui spesso si è scontrato nell'ambito familiare. " Sono cresciuto in una famiglia priva di emozioni, dove sentivo che mancava sempre qualcosa. Qualcosa di sfuggente, che rimaneva innominato. Questo enorme abisso mi ha lasciato senza parole. Il copione del film rappresenta il mio sforzo per penetrare attraverso i muri trasparenti del silenzio", ha dichiarato Greenberg.



La clip italiana, che vi mostriamo in esclusiva, presenta una piccola anteprima di quel che il film propone: la ricerca spasmodica, tra testimoni e scavi, di una verità assoluta e il desiderio combattere contro un muro che oltre al silenzio cela dall'altra parte un tentativo di insabbiare qualcosa che non andrebbe mai dimenticato. Yoel come Greenberg e come tutti gli ebrei del mondo cerca di lottare per far luce sul passato, talmente oscuro da presentare ancora alcune zone d'ombra.





La trama ufficiale del film:

Yoel, un ricercatore che studia la Shoah, è nel mezzo di una battaglia legale, ampiamente ripresa dai media, contro interessi potenti in Austria. La questione riguarda un brutale massacro di ebrei che ebbe luogo verso la fine della Seconda guerra mondiale nel villaggio di Lendsdorf.

Un’influente famiglia di industriali, sulle cui terre avvenne la strage, sta progettando di costruire un complesso immobiliare proprio in quel luogo. Yoel sospetta che il loro scopo sia quello di insabbiare il caso per sempre, ma ha difficoltà a trovare le prove definitive per fermare il progetto. Mentre svolge le sue ricerche sull’incidente, Yoel esamina testimonianze secretate di sopravvissuti allla Shoah e, scioccato e sorpreso, ritrova una testimonianza resa dalla madre, di cui non sospettava l’esistenza. In essa, la donna confessa un fondamentale segreto del proprio passato. Yoel, che sta svolgendo una doppia ricerca, personale e scientifica, è intrappolato tra muri di silenzio. Da storico incrollabilmente dedito alla verità, decide di continuare le ricerche anche a costo di rovinare la propria vita personale e professionale.