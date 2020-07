La terrazza: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 8 luglio con SimulWatch

News Cinema

Chiacchiere pungenti durante una serata mondana prendono corpo nel film La terrazza, diretto da Ettore Scola e interpretato da Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Stefania Sandrelli, Ombretta Colli, Carla Gravina e Jean-Louis Trintignant. L'appuntamento su SimulWatch è per mercoledì 8 luglio alle 20:30.

La visione condivisa di mercoledì 8 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film drammatico del 1980 che riunuisce alcuni dei più grandi attori della storia del nostro cinema. La terrazza è diretto dal maestro Ettore Scola e da lui scritto insiemi ad altri due maestri sceneggiatori di molti celebri film italiani, Age(nore Incrocci) e (Furio) Scarpelli.

Il cast di film è di quelli che fanno rabbrividire per la concentrazione di carisma e talento: Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Stefania Sandrelli, Ombretta Colli, Carla Gravina, Stefano Satta Flores, Serge Reggiani e Jean-Louis Trintignant. L'appuntamento per vedere tutti insieme La terrazza e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 8 luglio alle 20:30.

Lo svolgimento della storia de La terrazza ha luogo nel corso di una sera mondana, quando le vite e le esperienze dei personaggi presenti si intrecciano. CIò che li accomuna è l'età non più giovanissima e il lavoro nella mondo della comunicazione. Tra loro c'è Enrico, uno sceneggiatore che, nonostante la moglie tenti di risollevarlo, versa in una profonda crisi che lo porterà in una casa di cura. Amedeo fa il produttore e, per scelta, finanzia solo film popolari di serie B. Seguendo le velleità della moglie, prova a dedicarsi a un'opera più ambiziosa, ma l'insuccesso lo farà tornare sui suoi passi. Luigi, un giornalista lasciato da sua moglie, sconsolato si lascia andare fino a perdere anche il lavoro. Sergio, che sognava di diventare uno scrittore, si è accontentato di un piccolo lavoro in televisione, dove non viene stimolato e cede al peso della routine. Galeazzo, ormai anziano e deluso dalla sua patria e da quanti un tempo considerava amici, vuole smettere di fare l'attore e tornare in Venezuela, dove ha vissuto per un periodo in cerca di fortuna. Mario, ex partigiano, è diventato un deputato del partito comunista, ma vede naufragare giorno dopo giorno tutti gli ideali per i quali ha combattuto e, ormai in crisi, vive con leggerezza la storia d'amore con Giovanna, lasciando che tra loro ci siano soltanto quei brevi incontri sulla terrazza nelle belle serate romane.





