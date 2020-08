La terra dell'abbastanza: il film da vedere e commentare insieme venerdì 7 agosto con SimulWatch

News Cinema

La terra dell'abbastanza, uscito nel 2018, è l'opera prima dei fratelli D'Innocenzo, tra le migliori giovani promesse del cinema italiano, promesse mantenute con il recente Favolacce, tra i film più premiati dell'anno. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 7 agosto alle 16.30.

Promesse che Damiano e Fabio D'Innocenzo, sembrano aver mantenuto con il loro secondo film, Favolacce, presentato con successo allo scorso Festival di Berlino, vincitore anche dei diversi premi cinematografici italiani.



L'appuntamento per vedere tutti insieme La terra dell'abbastanza e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 7 agosto alle 16.30.

La Terra dell'Abbastanza vede protagonisti Mirko (Matteo Olivetti) e Manolo (Andrea Carpenzano), due giovani amici che vivono alla periferia di Roma.

Bravi ragazzi, fino al momento in cui, guidando a tarda notte, investono un uomo e decidono di scappare. La tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna: l'uomo che hanno ucciso è un pentito di un clan criminale di zona e facendolo fuori i due ragazzi si sono guadagnati un ruolo, il rispetto e il denaro che non hanno mai avuto. Un biglietto d'entrata per l'inferno che scambiano per un lasciapassare verso il paradiso...

Nel cast del film troviamo anche Milena Mancini, Max Tortora e Luca Zingaretti.



