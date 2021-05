La terra dei figli: prime immagini ufficiali del film tratto dall'omonimo fumetto di Gipi

News Cinema

Diretto da Claudio Cupellini, che lo ha anche sceneggiato assieme a Filippo Gravino e Guido Iuculano, La terra dei figli debutterà nei cinema italiani il 1° luglio con 01 Distribution.

Pubblicato in Italia nel 2016 da Coconino Press, "La terra dei figli" è un noto fumetto di Gipi, edito anche in Francia, dove ha vinto numerosi premi come quello al al miglior fumetto di fantascienza al festival fantascientifico Utopiales e il Grand prix de la critique al festival internazionale di Angoulêmeè.

Di seguito vi presentiamo le prime immagini ufficiali di La terra dei figli, che vede nel cast Leon de La Vallée (anche noto come il rapper Leon Faun), Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni, Franco Ravera, Valerio Mastandrea e Valeria Golino.



La terra dei fili: le prime foto ufficiali