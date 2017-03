La tenerezza: Micaela Ramazzotti, Elio Germano e Giovanna Mezzogiorno nel poster esclusivo del nuovo film di Gianni Amelio

Arriverà al cinema il 24 aprile prossimo La tenerezza, il nuovo film di Gianni Amelio con protagonisti Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi, Renato Carpentieri, Arturo Muselli, con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Zeno e con Maria Nazionale e .



Il film racconta di sentimenti che si incrociano tra il sorriso e la violenza: un padre e i suoi figli non amati, un fratello e una sorella in conflitto, una giovane coppia che sembra serena. E i bambini che vedono e non possono ribellarsi. La storia di due famiglie in una Napoli inedita, lontana dalle periferie, una città borghese dove il benessere può mutarsi in tragedia, anche se la speranza è a portata di mano.



Del film vi mostriamo oggi in anteprima esclusiva il poster ufficiale:





Qui sotto la nostra intervista di qualche mese fa a Gianni Amelio in cui il regista ci aveva parlato in anteprima del suo nuovo film: