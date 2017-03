La tartaruga rossa: una nuova scena del film animato prodotto dallo Studio Ghibli

Possiamo mostrarvi una nuova clip di La tartaruga rossa, diretto da Michael Dudok De Wit e coprodotto dalla Studio Ghibli, prezioso film animato in uscita evento il 27, 28 e 29 marzo. Nominato all'Oscar come miglior film di animazione, il lungometraggio quasi interamente realizzato a mano in 2D (solo le tartarughe sono modelli in CGI adeguatamente mimetizzati) è la storia di un naufrago, che si ambienta su un'isola sperduta, tra curiosi e mistici incontri. Come si evince dalla sequenza che vi mostriamo, avrà anche un figlio, che sperimenterà sul suo corpo la magia della natura, sulla quale il film è costruito, in un'esperienza sensoriale senza dialoghi, ma evocativa in immagine e sound-design.