La Stranezza: l'imperdibile racconto di Roberto Andò su Luigi Pirandello da oggi su Prime Video

Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone danno vita ad uno straordinario racconto della genesi di Sei personaggi in cerca d'autore, in cui vita, morte, arte e finzione si mescolano e si confondono. La Stranezza è disponibile da oggi in esclusiva su Prime Video.

La stranezza - atipico biopic di Roberto Andò con Toni Servillo - racconta della genesi di uno dei capolavori della letteratura moderna, il dramma teatrale Sei personaggi in cerca d'autore, attraverso una girandola di eventi all'apparenza casuali, dei quali si fanno protagonisti Luigi Pirandello e due becchini con la passione per il teatro, Nofrio (Valentino Picone) e Bastiano (Salvatore Ficarra). Dopo aver sbancato i botteghini, la pellicola è disponibile da oggi - 9 febbraio - nel catalogo streaming di Prime Video. Un appuntamento imperdibile, per (ri)scoprire una delle commedie più brillanti ed illuminanti degli ultimi decenni - non solo all'interno del panorama italiano



Guarda subito La Stranezza su Prime Video

La stranezza - Trama e cast del film di Roberto Andò

Roberto Andò, attraverso la finzione filmica, cerca quindi di ricostruire la genesi di Sei personaggi in cerca d'autore, attribuendo l'origine di quel complesso e fondativo dramma al caso e al destino, forze che in fondo muovono anche gli eventi della pièce. Nel 1920, Luigi Pirandello torna in Sicilia in occasione dell'ottantesimo compleanno di Giovanni Verga. Giunto nella nativa Agrigento, scopre che la sua balia, Maria Stella, è appena morta. Decide quindi di organizzare i funerali, con l'aiuto di due bizzarri becchini, Nofrio e Bastiano. Un banale disguido, però, impedisce e ritarda il funerale, costringendo Pirandello prima ad addentrarsi nell'intricato sistema di corruzione degli addetti del cimitero e successivamente ad aspettare nella sua casa in Sicilia. Qui l'autore trascorrerà ore e intense e febbrili, perseguitato dai fantasmi di alcuni personaggi che vorrebbe mettere in scena, ossessionato da un'idea strana e non ancora definita, che fatica a trovare uno sbocco perchè bloccata da una crisi creativa. La stranezza del titolo è quindi la volontà di Pirandello di scrivere un nuovo tipo di commedia, che troverà finalmente la propria compiutezza in seguito all'incontro con Verga e, soprattutto, con i due becchini con aspirazioni teatrali. L'osservare le prove della farsa di Nofrio e Bastiano - La trincea del rimorso, ovvero Cicciareddu e Pietruzzu - ed assistere alla prima dello spettacolo - durante la quale un evento improvviso causa l'interruzione della messa in scena e un acceso confronto fra platea e pubblico, sarà quindi la spinta decisiva per la creazione di Sei personaggi in cerca d'autore. Con un salto temporale di circa un anno, la pellicola mostra poi la prima della pièce al Teatro Valle a Roma, dove un pubblico impreparato ed ignaro assiste ad un'autentica rivoluzione.

A vestire i panni di Luigi Pirandello è Toni Servillo, che dà prova ancora una volta del suo straordinario talento, in una pellicola che gioca con i generi e gli stili e che cambia più volta registro, passando dal comico al tragico fino ad una feroce farsa. Una prova che sancisce anche il momento forse più alto di un periodo d'oro per l'attore, il quale ha preso parte - fra il 2021 ed il 2022 - a ben cinque progetti, fra cui spiccano Qui rido io - dove si cala nei panni di un altro monumento della cultura italiana, Eduardo Scarpetta -, È stata la mano di Dio ed Esterno notte, la miniserie di Marco Bellocchio. Attualmente al cinema con Il primo giorno della mia vita, è poi atteso nell'ultima fatica di Gabriele Salvatore, Il ritorno di Casanova. Al suo fianco troviamo poi Ficarra e Picone, iconico duo comico che si scinde per trovare una propria individualità, riscoprendo anche la forza delle proprie radici. Perfetto contraltare dell'interpretazione di Servillo, quella di Salvatore Ficarra e Valentino Picone è una prova attoriale in grado di stemperare i temi più "pesanti" - la morte, il tradimento, l'incapacità di trovare uno sbocco per le proprie aspirazioni - ed in grado di imprimersi con forza nel panorama italiano contemporaneo. Completano poi il cast Renato Carpentieri - nei panni di Giovanni Verga -, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Giulia Andò, Galatea Ranzi, Fausto Russo Alesi e Tuccio Musumeci. Diretto da Roberto Andò (Viva la libertà, Le confessioni, Il bambino nascosto) e basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Andò con Ugo Chiti e Massimo Gaudioso - storico collaboratore di Matteo Garrone - La stranezza è quindi un viaggio fra realtà e finzione - la storia raccontata non è una storia vera, ma è ispirata a personaggi realmente esistiti - in grado di conquistare il pubblico e ritagliarsi un posto di spicco in un panorama cinematografico restio a premiare un certo tipo di narrazione - al box office ha incassato circa 5 milioni, diventando il film italiano con il maggior incasso del 2022. Appuntamento, quindi, su Prime Video.