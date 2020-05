La storia di Leone Jacovacci, il pugile nero che ha combattuto per essere italiano, diventerà un film

News Cinema

Una produzione internazionale sarà dedicata dalla casa di produzione Palomar al pugile nero italiano degli anni ’20 Leone Jacovacci, e alla sua vita incredibile specchio di una società nazionale fascista e razzista.

Finalmente anche dalle nostre parti si iniziano a raccontare storie di sport, non solo in televisione o a teatro, con gli splendidi monologhi di Federico Buffa, ma anche al cinema. Anche perché molto spesso, parlando di sport, si racconta ben altro, se non una società intera. È assolutamente il caso del film annunciato oggi da Palomar, dedicato a Leone Jacovacci, “il pugile nero che ha combattuto per essere italiano”, come dice con efficacia la frase di lancio.

La sua fu una vita incredibile, come si dice in questi casi pronta per il cinema, in un contesto ostile per i non pochi meticci italiani (era figlio di un italiano e una congolese) negli anni Venti, in piena epoca fascista. Una storia già raccontata in un documentario di alcuni anni fa, Il pugile del duce di Tony Saccucci. Il film sarà una produzione internazionale, scritta da Silvia Ebreul e Marcello Izzo con la collaborazione di Tommaso Renzoni, e le riprese dovrebbero partire a inizio 2021, fra Italia, Francia e Inghilterra. Palomar è in trattative avanzate per una partnership con un distributore internazionale.