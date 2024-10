La storia del Frank e della Nina, una Milano del disincanto: incontro con Paola Randi

News Cinema

Una storia profondamente milanese ammantata di disincanto e ironia come i grandi comici e canzonieri di quella tradizione. La storia del Frank e della Nina è in sala dopo essere stato presentato a Venezia. Ne abbiamo parlato con la regista Paola Randi.

La sintetizza bene il titolo, la vicenda al centro del nuovo film di Paola Randi. La storia del Frank e della Nina, raccontata "da Gollum, un narratore muto, non perché non gli vengono le parole, ma perché gli s’inceppano nell’epiglottide e al loro posto esce un suono così brutto e scuro che gli sembra il gorgoglio del lavandino". Note da qui già emerge il tono ironico e disincantato di questa storia di adolescenti alle prese con insicurezze e voglia di amare, fra amicizie assolute che possono assumere la forma di un triangolo e adulti più spesso antagonisti che complici.

Il film arriva in sala per Fandango, dopo una presentazione al Festival di Venezia. Ne abbiamo parlato telefonicamente con la regista, Paola Randi, già impegnata su un altro set, la sua prima serie per la Rai.

Com'è nata questa idea? Tu ami chiaramente soggetti originali e non ami le storie derivative, come sono nati questi personaggi, questo triangolo?

Era da un po' di tempo che volevo raccontare qualcosa della mia città. È molto difficile raccontare quando si è troppo vicini alle cose. Quando ci si sta in mezzo si perde la prospettiva. Però sono tanti anni che vivo a Roma e quindi pensavo fosse giunto il momento. Milano è legata per me all’adolescenza e alla prima giovinezza, perché sono andata via a 30 anni. Un periodo della vita bellissimo, ma anche molto faticoso e difficile, in cui si sente un alieno. Poi ci sono quelli che si sentivano integrati, ma io per niente. Un'età bellissima anche perché si è delle spugne, in cerca di soluzioni e risposte, e quindi molto aperti, in grande ascolto, alla ricerca di qualcosa o di qualcuno. E quindi anche Milano diventa una terra di scoperta, ma non solo, è il momento in cui si fanno quelle amicizie che hanno dei confini molto morbidi fra l'amicizia e amore, perché non si capisce più niente della questione. Diventano famiglia, indispensabili, e poi magari restano per sempre o ti forgiano. Volevo raccontare questo momento magico. Milano per me coincide non solo con la famiglia, che è rappresentata nel mio film da tutto questo accesso meraviglioso alla cultura, perché io ho una famiglia coltissima e io ero la pecora nera, ma anche con la possibilità di celebrare l'amicizia, perché ho fatto delle amicizie e delle esperienze in quell'epoca indimenticabili.

Il tono è in linea con un approccio ironico disincantato, che poi è quello anche dei grandi milanesi tra canzone e commedia, da Cochi e Renato a Jannacci.

La mia matrice è quella, io vengo da quella milanesità lì, che è super genuina, un aspetto fondamentale di Milano è il fatto di non prendere mai niente sul serio e soprattutto di raccontare di gente, chiamiamola povera gente, che diventa poetica, anche supereroica nelle canzoni ironiche e disincantate di Jannacci, per dirne uno, ma anche di Gaber e non parliamo di Dario Fo e Franca Rame. Sono dei mondi in cui mi riconosco moltissimo.

Poi c'è la città, piena di vuoti, di parti industriali dismesse da riempire, una città interessante, più vicina a luoghi americani o certo non italiani.

Mi fa piacere tu l’abbia notato, perché secondo me la cattedrale è proprio un luogo western, dove io ho voluto utilizzare un linguaggio western. Tra l’altro Milano è stata particolarmente gentile con noi, perché il vento non soffia spesso lì, perché viene frenato dalle prealpi, invece nei giorni che abbiamo girato c'era questo vento pazzesco, con un sole meraviglioso di novembre. Insomma, mi è sembrato che la città ci accogliesse. La Milano che ricordo è una terra appunto un po' di conquista. L’aspetto veramente romantico sta proprio nei pendolari, cioè in tutti quelli che arrivano, non solo dalle periferie, ma da tutta Italia e oggi da tutto il mondo, all’inseguimento di un sogno e tutti i giorni si alzano e raggiungono il centro della città e la nutrono. Quindi Milano è proprio una città nutrita dai sogni della gente. È questo il cuore della città, come aveva capito De Sica, dove le vestigia della modernità e del lavoro, come le rovine della Falck, diventano un luogo quasi sacro che viene celebrato. Poi ci sono i vuoti, come dicevi giustamente. È molto interessante questo aspetto, perché permette tantissima arte contemporanea grazie ai suoi vuoti, potendo accogliere qualcosa di nuovo e, se vuoi, di alieno.

Mi sembra che Milano, rispetto a Roma e a tutte le altre città italiane, abbia quel sapore tipico di grandi metropoli come New York o Londra, in cui ci si trasferisce inseguendo appunto un sogno, sapendo spesso di esserci a tempo determinato, sperando di cambiare vita per poi magari andare da un'altra parte.

Assolutamente sì, ma pensate a quelle torri meravigliose che hanno costruito, che si vedono da tutta la periferia, visto che Milano è piatta, emergono dalla nebbia, sembrano proprio i castelli delle favole, no? Quelli che devi assolutamente conquistare, ma non necessariamente per vivere felice e contenta, ma perché così anche tu diventerai magico e scintillante come quella roba lì. E secondo me questo è un aspetto molto interessante. Poi architettonicamente la città è stata spesso terreno per la sperimentazione di utopie diciamo moderniste o comunque di modernità legate al lavoro. Pensate per esempio al QT 8, dove ho girato. È un quartiere assolutamente anomalo, delle case dei ferrovieri che adesso sono vicino a San Siro e quindi in realtà in centro.

A proposito di freschezza, come hai trovato i ragazzi protagonisti?

Mamma mia che meraviglia loro. Sono molto orgogliosa dei miei tre ragazzi. Per ognuno avevo in testa un riferimento. Per Gollum era Basquiat, perché è qualcuno che scrive sui muri un mondo, comunica in quella maniera lì. Ludovica Nasti, la Nina, era Vivian Maier, una bambinaia che nessuno sapeva essere una grandissima fotografa, e che quindi aveva un potenziale straordinario dentro di sé. E poi per il Frank il nome proprio è tratto dal bambino meraviglioso di D’amore si vive di Silvano Agosti, un poeta bambino. Per la Nina, Ludovica Nasti era una scelta quasi obbligata, nel senso che volevo proprio lavorare con lei. Ha un viso straordinario ed è un'attrice spettacolare, di una bravura eccezionale, capace di dominare sia la commedia che il dramma con assoluta sicurezza. Per quanto riguarda invece Samuele Teneggi (il Frank), aveva fatto Rapito, però qui è completamente diverso. Mi ha completamente folgorata la sua connotazione di fragilità, cancellava con un colpo di spugna qualunque rischio di fare una cosa un po' scontata. Era veramente speciale proprio per la sua delicatezza e fragilità. Invece Gabriele Monti, Gollum, è stata una scoperta pazzesca. Lui ha fatto un provino folgorante. Questa è la prima cosa che ha fatto e per me è stato veramente notevole, è sempre molto emozionante scoprire un talento e una faccia potenti come quella di Gabriele.

Poi c’è Bruno Bozzetto che è un fantastico nonno, gli dà quella patina di classicità meravigliosa.

È incredibile, non ci credi che è un anziano, ha un'energia straordinaria. Quando gli ho mandato la sceneggiatura è rimasto entusiasta e ha voluto fare un regolare provino. Il punto di riferimento per quel personaggio era mio padre, avevo bisogno di qualcuno che esprimesse il proprio essere uomo con gentilezza e senso dell’umorismo, due caratteristiche perfette proprio di Bruno.