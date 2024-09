La storia del Frank e della Nina, in cerca di colore al Festival di Venezia

News Cinema

La milanese Paola Randi ha presentato a Venezia una storia omaggio alla sua città che segue tre giovani nel loro viaggio lungo la linea d'ombra fra il bianco e nero e nuovi colori di una città che prende vita grazie alla loro energia. Delizioso ruolo per Bruno Bozzetto.

In cerca di un loro spazio in una Milano energica come non mai, partendo dal passato, dalla seducente archeologia industriale pronta a prendere nuova vita e del disincanto dei menestrelli che l'hanno raccontata, da Cochi e Renato a Enzo Jannacci. Una delle sorprese italiane del Festival di Venezia è stata per noi questa commedia sulla voglia di imporsi con una leggerezza non certo inconsapevole come quella dei tre giovani protagonisti, che usano l'arma dell'amore e dell'amicizia per farsi forza e bussare alla soglia verso l'età adulta.

Il film uscirà il 19 settembre per Fandango, si intitola La storia del Frank e della Nina, la regista è Paola Randi, sempre pronta a veleggiare fra i generi con una sana irrequietezza e la voglia di giocare con il cinema. La video recensione di Mauro Donzelli del film.