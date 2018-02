La star di This Is Us Chrissy Metz reciterà in The Impossible

Chrissy Metz, due volte candidata al Golden Globe come attrice non protagonista per la serie This Is Us, reciterà nel dramma The Impossible, basato su una storia vera. A dirigere il film sarà Roxann Dawson, anch'essa affermatasi sul piccolo schermo grazie a show come House of Cards e Agents of S.H.I.E.L.D., la quale lavorerà su un adattamento di Grant Nieporte (Sette anime).

La sceneggiatura è basata sul romanzo di Joyce Smith The Impossible: The Miraculous Story of a Mother’s Faith and Her Child’s Resurrection, testo che racconta di Joyce e della morte di suo figlio, annegato in un lago ghiacciato in Missouri. La donna è rimasta accanto al letto d'ospedale dove giaceva il corpo del ragazzo di quattordici anni fino a quando il suo cuore ha cominciato a battere nuovamente, un'ora dopo il decesso accertato. La Metz reciterà la parte di Joyce.

A produrre il film per la Fox 2000 sarà DeVon Franklin, esperto in materia di film che raccontano fede ed eventi miracolosi avendo già realizzato il successo di pubblico (almeno negli Stati Uniti) Miracles from Heaven.