La star di Stranger Things Finn Wolfhard reciterà nell'horror The Turning

Dopo il successo sul piccolo schermo (qualsiasi esso sia) di Stranger Things e quello cinematografico di IT, Finn Wolfhard ha deciso di continuare sulla strada dell'horror. Il giovane attore sarà infatti il protagonista di The Turning, storia di fantasmi che sarà prodotta dalla Amblin e diretta da Floria Sigismondi (The Runaways). Accanto a lui come co-protagonista ci sarà Mackenzie Davis, rivelazione lanciata in TV da Halt and Catch Fire e impostasi anche al cinema grazie a piccole parti in Blade Runner 2049 e The Martian.

The Turning sarà l'ennesimo adattamento cinematografico del classico di Henry James Giro di vite. La storia è quella di una tata assunta per accudire due orfani in una casa che lei inizia a credere infestata dai presenze maligne. Wolfhard interpreterà uno dei due bambini. L'adattamento è stato scritto originariamente da Chad e Carey Hayes, mentre l'ultima versione della sceneggiatura è opera di Jade Bartlett.

Il giovane attore ha appena ricevuto la nomination ai Screen Actors Guild insieme all'intero cast di Stranger Things. La Davis invece la vedremo insieme a Charlize Theron e Mark Duplass in Tully, nuova regia di Jason Reitman su uno script di Diablo Cody, premio Oscar per Juno dello stesso autore.