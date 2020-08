La sposa cadavere: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 12 agosto con SimulWatch

News Cinema

La Sposa Cadavere è il film del 2005 che segnò il ritorno all'animazione stop-motion di <strong>Tim Burton a 12 anni dal suo capolavoro Nightmare Before Christmas. L'appuntamento su SimulWatch è per mercoledì 12 agosto alle 16.

La visione condivisa di mercoledì 12 organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è La Sposa Cadavere, il film del 2005 che segnò il ritorno all'animazione stop-motion di Tim Burton a 12 anni dal suo capolavoro del genere Nightmare Before Christmas. Con le voci originali di Johnny Depp e l'immancabile Helena Bonham Carter, il film ottenne la candidatura all'Oscar per il miglior film d'animazione, premio andato quell'anno a Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro.



L'appuntamento per vedere tutti insieme La sposa cadavere e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 12 agosto alle 16.

Ambientato nel XIX Secolo, in un piccolo villaggio dell'Europa orientale, il film vede protagonista Victor, un giovane uomo che scopre il mondo dell'adilà dopo aver sposato, senza volerlo, il cadavere di una donna misteriosa. Durante il suo viaggio, la sua promessa sposa, Victoria lo attende disperatamente nel mondo dei vivi. Nonostante il regno dei morti sia molto più colorato e allegro della sua vera esistenza, Victor capisce che niente al mondo, nemmeno la morte, potrà infrangere il suo amore per la sua donna.

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: The Social Network