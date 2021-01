La Sony rimanda l’uscita di Ghostbusters: Legacy, Uncharted, Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga

News Cinema

A causa della pandemia la Sony posticipa l'arrivo nelle sale dei suoi titoli di punta. Fra questi Ghostbusters: Legacy e Uncharted.

A Hollywood è tempo di spostamenti di uscite cinematografiche. Oltre a No Time to Die, che slitta all'8 ottobre, una serie di film targati Sony cambiano la data di arrivo in sala.

La prima "vittima" dei rallentamenti causati dalla pandemia di Covid-19 è Ghostbusters: Legacy, il nuovo film della saga degli acchiappafantasmi interpretato da McKenna Grace, Finn Wolfhard, Paul Rudd e Carrie Coon. Sarebbe dovuto essere uno dei titoli di punta dell'estate, invadendo le sale l'11 giugno. Sarà invece possibile vederlo a partire dall'11 novembre.

Leggi anche Ghostbusters Legacy, cosa sappiamo del nuovo Ghostbusters 3

Gli altri film Sony che cambiano data d'uscita sono Cinderella - nuova versione in live action della nota fiaba diretta da Kay Cannon - e Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, che è il sequel di Peter Rabbit.

Infine, invece di debuttare il 16 luglio del 2022, Uncharted arriverà l'11 novembre dello stesso anno. Il film in cui Tom Holland è Nathan Drake e in cui recita anche Mark Wahlberg ha impiegato molto tempo a partire e dover aspettare così tanto tempo per vederlo ci sconforta un po’, ma, come dice qualcuno, that’s life!

Leggi anche Uncharted, il film: cosa sappiamo di Nathan Drake al cinema