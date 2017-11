La Sony pensa di acquistare la Fox

Il 7 novembre scorso vi avevamo dato la notizia (qui) che la Disney stava per acquistare la gloriosa 20th Century Fox. L'affare è sfumato ma la major è ancora sul mercato e le ultime notizie da Hollywood vogliono la Sony Pictures interessata all'acquisto.

Oggetto dell'affare i ricchi archivi cinematografici della major, ai quali, oltre alla Sony, sono interessate anche Comcast Corp e Verizon Communications. Se la Sony acquistasse la Fox, gli appassionati di cinecomic potrebbero iniziare a sognare l'innesto di nuovi mutanti e personaggi, finora da lei controllati, nel franchise di Spider-Man e nei vari spinoff a lui collegati (si inizia con Venom l'anno prossimo).

Le trattative però sono ancora in fase esplorativa. Di certo c'è che la Hollywood di un tempo, con i suoi studios in fiera competizione, presto non esisterà più ed è destinata a diventare un ricordo sbiadito del passato. Al suo posto si sfideranno due o tre megacolossi, che monopolizzeranno ovviamente il mercato, rischiando di impoverirlo di idee originali.