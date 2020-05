La Sony ha scritturato la regista S.J. Clarkson per un film su un personaggio Marvel: sarà Madame Web?

News Cinema

Variety riporta la lavorazione alla Sony di un film segreto della Marvel incentrato su un personaggio femminile, che sarà diretto dalla regista S.J. Clarkson.

La Sony Pictures continua a preparare i prossimi cinecomic, che vedremo a questo punto in un futuro un po' più lontano. Dovremo aspettare fino al 2021 per vedere Morbius e Venom 2, ma si è appena saputo che la regista televisiva inglese S. J. Clarkson (Eastenders, Ugly Betty, Dr. House, Dexter, Bates Motel) è stata scritturata per sviluppare un film incentrato su un personaggio femminile dell'universo Marvel.

Ufficialmente non si sa ancora niente ma potrebbe trattarsi di Madame Web, di cui vi avevamo parlato in dettaglio lo scorso settembre. Sembra però, che a differenza di allora, non ci siano sceneggiatori coinvolti e che la Sony attenda di avere pronto un copione soddisfacente per scritturare un'attrice di alto livello per il personaggio. Ma contro l'ipotesi di Madame Web (o meglio, della Madame Web dei fumetti) va il fatto che nei fumetti è una donna anziana e malata, connessa a un sistema di supporto vitale che somiglia a una ragnatela, e che perciò non ha combattuto attivamente alcun cattivo.

Nella lista di possibili star considerate dalla Sony ci sono sia Charlize Theron che Amy Adams, ma al momento non c'è niente di certo. Non ci resta dunque che aspettare per capire quale e soprattutto come sarà questo progetto ancora avvolto dal mistero. Quanto a Clarkson, si è fatta la mano con i personaggi Marvel dirigendo parecchi episodi di Marvel's The Defenders e di Jessica Jones per Netlifx e la sua esperienza e la considerazione di cui gode è tanta e tale che è stata molto vicina a diventare la prima regista di un film di Star Trek, prima che questo venisse accantonato. Speriamo che stavolta abbia maggior fortuna.