La Sirenetta: tutto su Jessica Alexander, l'attrice che interpreta Vanessa

Chi interpreta Vanessa nel live action La Sirenetta? Jessica Alexander debutta sul grande schermo Disney con un personaggio legatissimo ad Ursula.

La Sirenetta ha animato la discussione sul banco del web sin dall’annuncio dei casting, soprattutto per quanto riguarda la scelta di Halle Bailey come protagonista. Ad accompagnarla sul grande schermo star hollywoodiane come Melissa McCarthy (Ursula) e Javier Bardem (Re Tritone), eppure il cast include anche giovani talenti come Jessica Alexander, che interpreta la versione live action di Vanessa, l’alter ego umano di Ursula il cui obiettivo è allontanare Ariel dal raggiungimento del suo obiettivo.



Tutto su Jessica Alexander, Vanessa ne La Sirenetta live action

Così come nel classico d’animazione, anche il live action de La Sirenetta avrà una versione tentatrice di Ursula in carne ed ossa. Mentre la strega del mare avrà le fattezze e i tentacoli di Melissa McCarthy, il suo alter ego umano Vanessa è stato assegnato a Jessica Alexander. Nel classico d’animazione, Vanessa ha il compito di stregare il principe Eric. Attraverso un potente incantesimo, Ursula fa in modo che il principe s’innamori di Vanessa distogliendo l’attenzione da Ariel e quindi allontanandola dal suo obiettivo. Jessica Alexander ha il compito di interpretare il personaggio al cinema. L’attrice, classe 1999, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’intrattenimento relativamente da poco, ma La Sirenetta è sicuramente il titolo più ghiotto della sua filmografia.

Attrice e modella, ha debuttato a soli 14 anni apparendo nel cortometraggio Necktie. Dopodiché è apparsa in alcune Serie TV come Get Even e Penny on M.A.R.S., teen drama su Disney Channel dove ha interpretato Lucy Carpenter, uno dei personaggi principali dello show. L’attrice ha recitato anche in film come Glasshouse e A banque. Con La Sirenetta, Jessica Alexander ha la possibilità di guadagnare spessore in quel di Hollywood. Al cinema dal 24 maggio 2023, il film live action ripropone la storia di Ariel con qualche ben gradita aggiunta: oltre a nuove canzoni originali che si aggiungono al repertorio già noto, la trama approfondisce alcune caratteristiche dei personaggi, fornendo anche un background del principe Eric. Diretto da Rob Marshall, La Sirenetta ha lanciato anche la carriera di Halle Bailey come nuova principessa Disney in carne ed ossa.