La Sirenetta trova il suo principe: è Jonah Hauer-King

News Cinema

Il protagonista maschile dell'adattamento live action di Rob Marshall è un giovane attore inglese, che l'anno scorso è stato Laurie in una versione televisiva di Piccole Donne.

La Quest è finita: Rob Marshall ha trovato il principe Eric, da affiancare alla giovane Sirenetta Halle Baley, nella versione live-action del film animato Disney. Si tratta di un nome ancora sconosciuto ai più, ma che non lo sarà per molto, quello dell'attore britannico Jonah Hauer-King, nato e cresciuto a Londra, interprete l'anno scorso nel ruolo di Laurie nella miniserie televisiva PBS Piccole donne (foto). Al cinema, finora, è apparso in pochi film tra cui Old Boys e Un viaggio a quattro zampe. Una curiosità: è laureato in teologia.

Quello di Eric è un ruolo per cui Hauer-King è stato provinato due volte, l'ultima delle quali il 9 novembre. L'attore si unisce dunque a un cast che comprende Melissa McCarthy nei panni della strega del mare Ursula, Javier Bardem nel ruolo di re Tritone e Daveed Diggs in quello di Sebastian, il granchio.

La Sirenetta è scritto da David Magee e incorporerà le celebri canzoni del film del 1989 ad alcune scritte appositamente da Lin-Manuel Miranda - il Bert del Ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall - e musicate dal compositore dell'originale, Alan Menken.

Aspettiamo dunque di vedere e ascoltare l'attore ventiquattrenne nel ruolo che per breve tempo era stato di Harry Styles, prima della sua rinuncia.