La Sirenetta: riprese sospese in Sardegna per focolaio Covid

Brusca battuta d'arresto in Sardegna per le riprese de La Sirenetta live action per un focolaio covid che ha colpito la troupe.

Stop in Sardegna alle riprese de La Sirenetta in live action, per un focolaio covid. Stando a quanto riporta il quotidiano La Nazione, l'infezione si è diffusa proprio tra i membri della troupe del film Disney, che si stava girando in questi giorni tra Castelsardo e Golfo Aranci, nella località di Trinità d'Agultu. I positivi accertati sono 15, di cui 12 appartenenti alla troupe del film, uno dei quali è ricoverato nel reparto malattie infettive dell'Aou di Sassari. Gli altri contagiati sono in isolamento nelle strutture turistiche in cui risiedono.

Al momento il laboratorio di virologia di Sassari sta effettuando dei test di sequenziamento del virus per capire se c'entri la cosiddetta variante Delta, quella indiana, ma i risultati non saranno disponibili prima di una settimana. Sono stati effettuati oltre 150 tamponi su chi ha avuto contatti con le persone in questione, ma non si conoscono ancora tutti gli esiti.

Tutto questo è accaduto in un momento in cui, finalmente, la pressione sul reparto malattia infettive, finora riservato ai pazienti covid, aveva solo cinque degenti e la situazione stava rapidamente migliorando. La Nazione riporta le parole del direttore Sergio Babudieri, che fa appello alla responsabilità dei molti turisti che arriveranno in Sardegna, invitandoli a vaccinarsi:

Le cose vanno meglio, abbiamo ripreso le attività ambulatoriali e ci stiamo organizzando per riaprire a breve il reparto anche ai pazienti non Covid. In ogni caso bisogna continuare a essere prudenti. Chi pensa che il problema sia risolto si sbaglia. Il virus non è scomparso e se ci teniamo a tenere basso il numero di ricoveri, a consolidare le libertà di cui ci stiamo lentamente riappropriando, dobbiamo perseverare a tenere comportamenti corretti e a vaccinarci. Ai tanti ragazzi e lavoratori dico che prima di iniziare la stagione nelle località turistiche, facciano il vaccino. Altrimenti rischiamo di replicare quanto accaduto la scorsa estate. In Sardegna arrivano tanti turisti da fuori e le varianti del virus viaggiano con le persone. Vaccinarsi vuol dire non far scoppiare focolai in tutte le zone interne dell'Isola, come accaduto lo scorso anno dopo la stagione estiva.

Il quotidiano in riporta aggiornamenti sulla lavorazione de La Sirenetta, cioè per quanto tempo sarà sospesa. Un brutto incidente di percorso, in un periodo in cui molti hanno abbassato la guardia, che speriamo, per tutti, venga al più presto superato.