La Sirenetta: Melissa McCarthy sarà Ursula nella versione live-action del film Disney

Una scelta che appare perfetta quella della bravissima attrice, in trattative per il ruolo.

A noi sembra una scelta perfetta: l'eclettica e bravissima Melissa McCarthy, nota per i suoi ruoli comici ma anche per la sua straordinaria performance candidata all'Oscar in Copia originale, è in trattative per interpretare la strega Ursula nel remake in live action che la Disney sta preparando di un altro classico d'animazione, La Sirenetta.

Comunque la si pensi sulle riletture di questi film con personaggi in carne e ossa, non c'è dubbio che gli storici villain della Disney abbiano bisogno di attori di una certa caratura e verve, e sicuramente Melissa McCarthy ha tutte le caratteristiche per creare una cattiva memorabile.

La regia del film, che è ancora nei primi stadi di preparazione, è stata affidata a Rob Marshall, confermato dopo Il ritorno di Mary Poppins. Nel remake ci saranno le canzoni originali della versione del 1969 assieme a nuove scritte appositamente da Alan Menken e Lin-Manuel Miranda, che è anche co-produttore assieme a Marshall, Marc Platt e John DeLuca. David Magee è autore della sceneggiatura.