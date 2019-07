La Sirenetta: Javier Bardem sarà re Tritone?

News Cinema

Secondo Variety l'attore è in trattative per il ruolo del padre di Ariel, ovvero Halle Bailey.

Dopo le voci che vedono l'ex One Direction Harry Styles come probabile principe Eric della versione live action de La Sirenetta, secondo Variety in trattative per il ruolo del padre della protagonista interpretata da Halle Bailey, ovvero il re del mare Tritone, c'è niente meno che Javier Bardem. L'attore spagnolo, che siamo più abituati a vedere in ruoli drammatici nel cinema d'autore, tornerebbe così a lavorare per la Disney dopo Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar.

La versione dal vivo de La Sirenetta avrà le canzoni dell'originale, con l'aggiunta di nuove scritte dallo stesso compositore delle prime, Alan Menken, e le parole di Lin-Manuel Miranda, che torna a collaborare con Rob Marshall, anche in veste produttiva, dopo l'esperienza de Il ritorno di Mary Poppins.

Dopo aver visto Bardem in Tutti lo sanno, lo aspettiamo in altri due film, entrambi reboot: La moglie di Frankenstein di Bill Condon e Dune di Denis Villeneuve.