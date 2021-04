La Sirenetta in live action si girerà in Sardegna!

News Cinema

Il remake dal vivo de La Sirenetta Disney, con Halle Bailey, si girerà in Sardegna, per la precisione a Santa Teresa di Gallura, scelta per il suo mare limpido e cristallino. Una bella réclame per l'isola italiana.

La Sirenetta è il prossimo remake di un classico Disney dal vivo, o live action, come lo chiamano gli americani, che farà ovviamente abbondante ricorso al CGI per quel che riguarda le creature non umane. A interpretarlo sarà la giovane cantante R&B Halle Bailey, e si è appena saputo che gli esterni del film verranno girati in Sardegna. L'isola italiana, a quanto scrive Variety, è stata scelta "per le sue acque limpide e cristalline".

La troupe del film, diretto da Rob Marshall, sbarcherà in Sardegna nelle prossime settimane, spostandosi dai Pinewood Studios londinesi a Santa Teresa di Gallura. Le riprese degli esterni sardi dovrebbero partire all'inizio dell'estate. In un'intervista rilasciata a "La Nuova Sardegna" il locale assessore al turismo Fabrizio Scolafurru, orgoglioso dell'arrivo di Hollywood nell'isola, parla di circa 300 persone sul posto per quasi tre mesi. La Film Commission locale è stata invece più discreta, dati gli accordi di riservatezza stipulati con la Disney (ma qualcosa ci dice che non sono stati sufficienti...) e ha rifiutato di commentare la notizia, così come la Disney, sollecitata da Variety.

Gli scout location del film sono già sul posto in cerca dei luoghi più suggestivi in cui ambientare le vicende di Ariel. Del resto la Sardegna è stata scelta da numerose produzioni internazionali, dalla serie di George Clooney Catch 22 al film con Dwayne Johnson Red Notice, dal classico Agente 007, la spia che mi amava al film Netflix What We Wanted.

Del cast in carne ed ossa della Sirenetta fanno parte Melissa McCarthy (Ursula), Jonah Hauer-King (il principe Eric) e Javier Bardem (re Tritone). L'uscita del film non è ancora stata rivelata, ma è probabile che sarà nel 2022.