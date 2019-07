La Sirenetta: Halle Bailey è Ariel!

News Cinema

La giovane cantante dalla splendida voce, parte del duo R&B Chloe x Halle, ottiene il ruolo di protagonista nel remake live action diretto da Rob Marshall.

La Disney ha trovato la sua Ariel per il remake in live action de La Sirenetta, che sarà diretto da Rob Marshall. Dopo l'annuncio di Melissa McCarthy come probabile Ursula e quello di Jacob Tremblay e Awkwafina, sappiamo ora che l'ambito ruolo protagonista è andato a Halle Bailey, diciannovenne cantante di colore, metà del duo R&B Chloe x Halle, formato con la sorella. Halle ha già esperienza di recitazione (è apparsa in alcuni episodi di Grown-ish e in L'ultima vacanza) anche se La Sirenetta sarà il suo primo ruolo importante da protagonista.

Con la Disney la giovane cantante ha in un certo senso già avuto a che fare, avendo vinto con la sorella il concorso Next BIG Thing di Radio Disney, che nel suo caso è stato profetico. Quest'anno inoltre ha avuto l'onore di cantare America the Beautiful prima del Super Bowl.

Marshall ha annunciato così la scelta di Halle Bailey:

Dopo una lunga ricerca, è stato abbondantemente chiaro che Halle possiede quella rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e sostanza, oltre a una splendida voce cantante: tutte qualità intrinsiche necessarie per interpretare questo ruolo iconico.

Sul profilo Twitter del duo, l'annuncio è stato commentato con "un sogno che si realizza", che accompagna la foto di una Ariel decisamente diversa ma sempre bellissima. Nei prossimi giorni arriveranno anche notizie degli altri membri del cast. Intanto, in bocca al lupo a questa ragazza per la sua grande occasione.