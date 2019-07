La Sirenetta: anche Jacob Tremblay e Awkwafina nella versione in live-action della Disney

News Cinema

Alla regia troveremo il Rob Marshall de Il ritorno di Mary Poppins.

La Disney sta seriamente iniziando ad assemblare il cast della versione in live-action de La Sirenetta. Dopo l’annuncio che la due volte candidata all’Oscar Melissa McCarthy è in trattative per la parte dell’irresistibile “villain” Ursula, arriva ora la notizia che anche il giovane Jacob Tremblay e la sempre più lanciata Awkwafina potrebbero avere una parte (vocale?) nel film. L’attore infatti dovrebbe doppiare Flounder, il pesciolino miglior amico della sirena Ariel. All’attrice invece dovrebbe spettare il doppiaggio di Scuttle, gabbiano pasticcione anch’esso dalla parte della protagonista.

La Sirenetta in live-action sarà diretta da Rob Marshall, che con la Casa di Topolino ha un ottimo rapporto di collaborazione: oltre a questo progetto infatti il regista candidato all’Oscar per Chicago ha già realizzato per la Disney i successi commerciali Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, Into the Woods e Il ritorno di Mary Poppins.

La colonna sonora del nuovo La Sirenetta sarà un mix delle gloriose canzoni originali – tra cui il premio Oscar Under the Sea – e alcuni nuovi brani. Anche Lin-Manuel Miranda collaborerà con lo storico compositore Alan Menken per alcuni nuovi brani.

Lanciato da Room, Jacob Tremblay ha ottenuto anche il grosso successo di Wonder. Si appresta a tornare nei cinema americani con la commedia R-rated Good Boys e poi con Doctor Sleep, sequel del cult-movie di Stanley Kubrick Shining. Lo scorso anno Awkwafina ha recitato in due film che hanno facilmente superato i 100 milioni di dollari d’incasso in America, e cioè Crazy Rich e Ocean’s 8. Lo farà senz’altro anche il suo prossimo Jumanji: The Next Level, mentre siamo molto curiosi di vederla nell’indipendente e dolceamaro The Farewell, che ha ottenuto un ottimo riscontro all’ultimo Sundance Film Festival.