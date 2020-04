La Sfida delle Mogli debutta in streaming il 25 aprile

News Cinema

Il nuovo film del regista di Full Monty con Kristin Scott Thomas sarà disponibile su 6 piattaforme per 4 settimane.

Dopo aver messo a messo a disposizione del pubblico, dal 12 aprile e per 4 settimane sulle principali piattaforme streaming, la commedia on the road italiana Un figlio di nome Erasmus, Eagle Pictures aderisce all'iniziativa #Iorestoacasa facendo arrivare in streaming, sempre per 4 settimane, La Sfida delle Mogli, il nuovo film di Peter Cattaneo. Chi volesse vedere la commedia dolceamama del regista di Full Monty potrà farlo dal 25 aprile andando su Sky Primafila Premiere, Chili, TIM Vision, Huawei Video, Rakuten Tv e Infinity.

Presentato nel corso dell'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, La Sfida delle Mogli nasce da una sceneggiatura scritta da due donne, Rosanne Flynn e Rachel Tunnard, ispirata al grande fenomeno, nato nel 2011, dei Military Wives Choirs, i cori formati dalle mogli dei militari al fronte. Le protagoniste del film, sono Kristin Scott Thomas e Sharon Horgan.

Ecco la sinossi ufficiale de La Sfida delle Mogli

La vita della moglie di un militare al fronte può essere ingrata, ma non per Kate, che affronta lo stress e la monotonia della sua condizione con grazia e perseveranza. Kate infatti trova la sua libertà espressiva nel canto, al punto da riuscire a convincere un gruppo di mogli nella sua stessa condizione, a formare un coro: il Military Wives Choir, che avrà un grande e inaspettato successo.

