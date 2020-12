La settantunesima edizione del Festival di Berlino sarà virtuale

News Cinema

La pandemia che infuria in Germania ha costretto il governo e la direzione del festival a una Berlinale in digitale, che non si svolgerà più a febbraio 2021 ma all'inizio di marzo.

Il Festival di Berlino 2020 è stato l'ultimo grande festival internazionale prima della pandemia, e nonostante i primi casi di Covid-19 emersi in Italia, chi di noi è andato, ne ha approfittato per vedere più film possibile in sala e per abbracciare i colleghi e far festa. Nel 2021, invece, non ci sarà nessuno a girare per il Palazzo del Cinema o a scattare fotografie sul red carpet. La settantunesima edizione sarà infatti virtuale, cioè online, e per seguire l'importante manifestazione cinematografica basterà accendere il proprio computer.

Originariamente. la settantunesima Berlinale si sarebbe dovuta svolgere dall'11 al 21 febbraio, ma la situazione dei contagi in Germania ha costretto gli organizzatori a un cambio di programma. Ora si pensa a un festival digitale agli inizi di marzo. Stessa cosa per lo European Film Market, mentre è probabile che a giugno si terrà un mini-festival con alcune anteprime mondiali.

La direzione del festival aveva sperato in un'edizione in presenza nel mese di aprile, ma il governo, che è fra i principali finanziatori dell'evento, ha detto no, anche perché non si può prevedere cosa accadrà a primavera. Al momento il Covid-19 infuria nel paese di Angela Merkel e ieri il numero dei decessi è arrivato a 952, tanto che il lockdown soft è diventato un lockdown prima maniera.