La sedia della felicità: il film da vedere e commentare insieme sabato 28 marzo con SimulWatch

News Cinema

Una commedia con Valerio Mastandrea, Giuseppe Battiston e Isabella Ragonese. Appuntamento su SimulWatch sabato 28 marzo alle ore 16.

La visione condivisa di sabato 2y marzo organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di una divertente e stralunata commedia interpretata da Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese e Giuseppe Battiston: La sedia della felicità.

L'appuntamento per vedere tutti insieme La sedia della felicità e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi sabato 28 marzo alle ore 16.

La nostra recensione di La sedia della felicità Leggi anche

Commedia stramba, libera, ironica e surrealista, La sedia della felicità è stato l'ultimo film diretto da Carlo Mazzacurati prima di morire troppo presto, a 58 anni ancora da compiere. Racconta la vicenda di tre bizzarri personaggi - un tatuatore, un'estetista e un prete - che sognano di sfuggire ai confini delle loro esistenze inseguendo il sogno di un fantomatico tesoro nascosto sotto la seduta di una sedia, e che viaggiando alla sua ricerca attraversano mondi e incontrano personaggi capaci di raccontare, con stralunato realismo, anche il nostro paese. Oltre a Mastandrea, Ragonese e Battiston La sedia della felicità vede nel cast, in ruoli più o meno di rilievo, ma sempre incisivi, anche Antonio Albanese, Milena Vukotic, Katia Ricciarelli, Fabrizio Bentivoglio, Silvio Orlando, Raul Cremona, Marco Mazzocca, Natalino Balasso, Roberto Citran e Lucia Mascino, con anche un cammeo di Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna.



La sedia della felicità: Il trailer del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Drive!