La scuola serale: il trailer del film con Kevin Hart e Tiffany Haddish

Con la crescente popolarità di Kevin Hart (visto recentemente in Jumanji e in Una spia e mezzo, entrambi con Dwayne Johnson) e la star power di Tiffany Haddish (consolidata maggiormente dopo Il viaggio delle ragazze) non ci è voluto molto perché qualcuno trovasse un progetto per farli lavorare insieme. La commedia che li vede protagonisti si intitola La scuola serale ed è diretto da Malcolm D. Lee, lo stesso regista de Il viaggio delle ragazze. La storia del film racconta di un gruppo di adulti che frequentano una scuola serale per ottenere il diploma che gli era sfuggito in adolescenza. Qui sotto il trailer de La scuola serale, in uscita nei cinema USA il 28 settembre e in quelli italiani il 15 novembre.