La scuola cattolica: al via il film dal romanzo di Albinati con Scamarcio, Golino e Trinca

News Cinema

Sono appena cominciate le riprese de La scuola cattolica, il film di Stefano Mordini tratto dal romanzo di Edoardo Albinati e interpretato da Riccardo Scamarcio, Valeria Golino, Jasmine Trinca, Benedetta Porcaroli.

Il romanzo di Edoardo Albinati "La scuola cattolica" è diventato un film di Stefano Mordini e le riprese sono attualmente in corso. Protagonisti dell'adattamento, sceneggiato da Massimo Gaudioso, Luca Infascelli e dallo stesso Mordini, sono Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Benedetta Porcaroli (una delle star di Baby), Ludovico Tersigni (tra i protagonisti del film Netflix Summertime), Valentina Cervi, Fausto Russo Alesi e Fabrizio Gifuni (nel ruolo di Golgota). Si girerà per 8 settimane fra Roma e il Circeo e il film uscirà in sala distribuito da Warner Bros. Pictures.

La scuola cattolica è il settimo film di Stefano Mordini, che ha esordito nel 2005 con Provincia meccanica e che ha già diretto Riccardo Scamarcio nei noir Pericle il nero e Il testimone invisibile, e nella commedia Gli infedeli, visibile su Netflix. Della nuova fatica del regista sono arrivate anche le due prime foto dal set. La prima è quella dell'articolo. la seconda eccola qui:

La trama de La scuola cattolica

Trasformare in una sceneggiatura un'opera monumentale come "La scuola cattolica" (1294 pagine), che ha vinto il premio Strega nel 2016, non dev'essere stato semplice. Qualcosa sarà certamente stato sacrificato, altrimenti non avremmo un lungometraggio ma una serie tv. Questa comunque la sinossi del film di Stefano Mordini, che certamente insisterà sia sulle contraddizioni della generazione diventata adulta negli anni '70, fra la crisi dei valori borghesi e il richiamo della politica, sia sull'educazione del maschio in Italia.

In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i loro figli possono crescere protetti dai tumulti che stanno attraversando la società e che quella rigida educazione potrà spalancare loro le porte di un futuro luminoso. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell'epoca: il delitto del Circeo. I responsabili sono infatti ex studenti di quella scuola frequentata anche da Edoardo, che prova a raccontare cosa ha scatenato tanta cieca violenza in quelle menti esaltate da idee politiche distorte e un’irrefrenabile smania di supremazia.