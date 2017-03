La sceneggiatura del 2010 di Damien Chazelle The Claim diventa un film

Il più giovane regista al mondo a prendere un Oscar avrebbe potuto dirigere il suo secondo film non a 30 anni (quando tornò dietro la macchina da presa per Whiplash) bensì a 25, se una sua sceneggiatura non fosse finita, nel 2010, nella famigerata Black List, la lista nera dei copioni cinematografici certamente apprezzati, ma rimasti in una sorta di limbo.

Nello script in questione, intitolato The Claim, Damien Chazelle raccontava la storia di un padre single con un passato criminale che cercava di scoprire il covo dei rapitori di sua figlia e nello stesso tempo si ritrovava a gestire le misteriose lamentele di un uomo e una donna convinti di essere loro i genitori della ragazzina.

Bene, visto forse il successo di La La Land, qualcuno ha deciso di ripescare la sceneggiatura e trasformarla in un film su cui investire. Si tratta della Ocean's Media, della Route One e della Motion Picture Capital, che puntano a un'uscita nel 2018. Al momento nulla sappiamo su eventuali attori, ma i produttori sostengono che The Claim sia una storia carica di tensione e perciò avvincente.