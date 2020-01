News Cinema

L'attore avrà la parte del "villain" nei prossimi due episodi.

Dopo Pom Klementieff (Guardiani della Galassia Vol. 2), Shea Whigham (Boardwalk Empire) e Haley Atwell (Captain America), i prossimi due capitoli di Mission: Impossible vedranno nel proprio cast anche Nicholas Hoult. L’attore arruolato dal regista Christopher McQuarrie avrà il ruolo del nuovo antagonista di Ethan Hunt, la spia interpretata ancora una volta da Tom Cruise. Come noto la Paramount per contenere i costi ha deciso di girare i due lungometraggi uno dopo l’altro, mentre l’arrivo in sala è previsto rispettivamente nel 2021 e 2022.

Dopo il successo di Rogue Nation e Fallout – il maggior incasso internazionale dell’intero franchise di Mission: Impossible con quasi 800 milioni di dollari incassati – Christopher McQuarrie è stato confermato anche per settimo e ottavo capitolo. Ricordiamo che si tratta dell’unico cineasta ad aver realizzato più di un episodio, cosa non riuscita a Brian de Palma, John Woo, J.J. Abrams e Brad Bird. Dai precedenti episodi oltre ovviamente a Cruise tornerà ufficialmente anche Rebecca Ferguson; non sono stati ancora confermati Simon Pegg, Ving Rhames e Michelle Monaghan, ma non è affatto escluso che li rivedremo nei prossimi film.

Lanciato in giovanissima età da About a Boy, dove recitava con Hugh Grant e Toni Collette, Nicholas Hoult ha recitato in film di successo quali gli ultimi episodi del franchise dedicato agli X-Men (dove interpreta Beast), ma anche cult-movie come La favorita o Mad Max: Fury Road. Prossimamente lo vedremo insieme a Charlie Hunnam e Russell Crowe in True History of the Kelly Gang, diretto da Justin Kurzel.