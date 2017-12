La Ruota delle Meraviglie di Woody Allen: Kate Winslet contro Juno Temple nella prima clip italiana esclusiva

In La ruota delle meraviglie Kate Winslet interpreta il ruolo di Ginny, una donna insoddisfatta dalla vita, arrivata al fatidico compleanno dei 40, che lavora come cameriera in un ristorante di ostriche e vongole nel Luna Park di Coney Island.

Ginny è sposata, in seconde nozze, con Humpty (Jim Belushi), un uomo alla buona che fa il giostraio. La loro routine viene sconvolta dall'arrivo in casa di Carolina (Juno Temple), la figlia di Humpty, in fuga dal marito gangster che la vuole uccidere: ma saranno altri i motivi che porteranno Ginny a covare rancore per la ragazza, ben più giovane di lei.

Non ve li riveliamo, ovviamente, ma vi mostriamo in anteprima esclusiva una prima clip in italiano di questo nuovo film scritto e diretto da Woody Allen, in uscita nei cinema il 14 dicembre.

Una clip che rivela uno dei tanti modi in cui le frustrazioni di Ginny vengono a galla.