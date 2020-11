La rivincita di Woody: Una notte di pioggia a New York va fortissimo in streaming

News Cinema

Boicottato e messo da parte in seguito agli attacchi del potentissimo clan Farrow, il bellissimo film di Woody Allen interpretato da Timothée Chalamet e Elle Fanning ha fatto il suo debutto in streaming negli USA, risultando uno dei maggiori successi della settimana.

Da noi in Italia è arrivato con un anno di ritardo rispetto a quanto preventivato, nel novembre del 2019. Ma negli Stati Uniti, dove il moralismo e l'influenza del clan Farrow imperversano, Un giorno di pioggia New York è stato distribuito nei cinema solo l'ottobre scorso, in maniera esclusivamente simbolica, e dal 10 novembre è stato disponibile in streaming sul territorio americano sulla piattaforma di Apple TV.

E proprio grazie a questa distribuzione in streaming, Woody Allen si è preso una piccola rivincita, simbolica anch'essa, se volete, su quanti hanno tentato di affossare non solo quel suo bellissimo film, ma anche la sua carriera.

Secondo i dati diffusi, infatti, Un giorno di pioggia a New York è risultato il secondo film più visto in assoluto sulla piattaforma Apple dietro il Mortal di André Øvredal, e il maggior successo tra le nuove uscite.

Un giorno di pioggia a New York: il trailer del film

Un Giorno di Pioggia a New York: Il Traile Italiano Ufficiale del Film - HD

Leggi anche La recensione di Un giorno di pioggia a New York

Leggi anche Vi manca Woody Allen? Su Amazon Prime Video c'è Crisi in sei scene

Indiewire, rivista online americana che di recente non ha risparmiato critiche ad Allen, che aveva stroncato il film e che pare allinearsi sul neomoralismo identitario degli Stati Uniti, ha maliziosamente ipotizzato che dietro al successo del film di Allen ci fossero la presenza nel cast del giovane divo Timothée Chalamet (quello che poi ha rinnegato pubblicamente la collaborazione con Allen, e che Allen ha ironicamente punzecchiato anche nella sua autobiografia - e un prezzo d'acquisto più basso di molti altri titoli.

Visto da questa parte dell'oceano, però, e con lenti forse meno ideologiche, il successo del film di Allen dimostra piuttosto come il suo appeal presso lo zoccolo duro del suo pubblico - e forse non solo - sia rimasto immutato, e che il valore di Un giorno di pioggia a New York superi le sciocchezze che si van blaterando sul conto del suo autore. Come, peraltro, testimoniato anche dagli ottimi risultati ottenuti dal film in tutto il mondo.

Se per caso tutto questo parlarne vi ha fatto venire voglia di vedere o rivedere il film, ecco dove Un giorno di pioggia a New York è disponibile in streaming.