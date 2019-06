La rivincita di Johnny Depp: Arrivederci Professore è primo al boxoffice italiano

Arrivederci Professore è stato il film più visto in Italia nella giornata di ieri, e quindi al momento domina il boxoffice. Johnny Depp insegnante universitario prossimo a congedarsi dalla vita ha battuto i graziosi animali domestici di Pets 2, che dominavano la top, e naturalmente gli X-Men, Aladdin & Co. Se Depp lo sapesse - e chissà che qualcuno non glielo dica - ne sarebbe certamente contento, perché avrebbe l'ennesima riprova che, nonostante qualche film non esattamente memorabile negli ultimi anni e gli scandali legati alla sua turbolenta vita privata, il pubblico, qui da noi, ancora lo ama, e molto. Fa piacere che abbia deciso di ammirarlo in un film che non è un blockbuster né un'opera dell'universalmente adorato Tim Burton, ma in una piccola produzione indipendente che affronta il tema della malattia e della morte. Nel ruolo di Richard Brown, Johnny non si dispera all'idea di avere ancora poco tempo e, creando un bel rapporto con i suoi studenti, invita a lottare contro la mediocrità e a cogliere l'attimo. Lo fa con ironia e irriverenza, aprendosi a nuove esperienze e accettando di buon grado delusioni e tradimenti.

In forma come non lo vedevamo da un po’ e di tutto punto vestito, Depp si lascia guidare dal regista Wayne Roberts e, nonostante abbia fra le mani un personaggio "a rischio eccentricità", non va mai sopra le righe, lasciando perfino che a rubargli la scena sia di tanto in tanto qualche collega: Danny Houston, in primis, o Rosemarie DeWitt. Diviso in 6 capitoli, Arrivederci Professore è ambientato in New England, è politicamente scorretto al punto giusto, è un film che rifiuta orgogliosamente l'identificazione con il cancer-movie e potrebbe costituire per il suo protagonista l'inizio di una fase nuova: di scelte più autentiche, di ritratti intimi, di ruoli che un po’ gli assomigliano.

In sala da ieri, Arrivederci Professore ha guadagnato 72.396 Euro. In Italia lo distribuisce Notorious Pictures.