La rivincita dei Nerds: si farà il reboot della commedia anni 80

Seth MacFarlane sarà il produttore dietro al reboot de La rivincita dei Nerds, scritto e interpretato dai gemelli Keith e Kenny Lucas.

Questa è una notizia sensazionale! Oppure no, non desta il men che minimo interesse. Dipende tutto dalla vostra età e da quando avete visto per la prima volta La rivincita dei Nerds, commediaccia cult del 1984. Con la s finale sì, perché all'epoca non era ancora stabilito il rigore formale che abbandona il plurale degli anglicismi. Demenzialità volgarotta all'interno di un campus studentesco è il cuore pulsante del film che tentava di replicare il successo di Animal House e di Porky's, usciti qualche anno prima. Come dice il titolo, la storia mette in scena la rivincita del cliché dell'intellettuale anti-sesso, con gli occhiali e costretto a subire il bullismo degli atleti con muscoli, chiome rigogliose e ragazze intorno come le api al miele. Il regista Jeff Kanew raccontò di essere stato scelto per dirigere La rivincita dei Nerds quando ai produttori, che gli chiedevano come avrebbe diretto quel copione che gli avevano fatto leggere, rispose "ne farei un film di cui vergognarmi".

La 20th Century Studios (ex Fox) ha affidato a Seth MacFarlane, l'attore e creatore de I Griffin e del orsacchiotto per adulti Ted, il compito di produrre un reboot della "saga" che conta un totale di 4 film, i cui ultimi tre usciti nel 1987, 1992 e 1994. MacFarlane ricopre al momento il ruolo di produttore ed è ai fratelli gemelli Keith e Kenny Lucas che è stata affidata la stesura della sceneggiatura, da redigere insieme all'autore Alex Rubens. I Lucas avranno anche un ruolo nel film, avendo dato prova di saper rubare la scena a Channing Tatum e Jonah Hill in 22 Jump Street (come si vede nella clip sottostante). Questo reboot de La rivincita dei Nerds sarà una storia nuova che cercarà i riferimenti della cultura nerd (o geek) di oggi, non troppo distanti dal trattamento che ne ha fatto la serie The Big Bang Theory.