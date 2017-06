La regista di Wonder Woman Patty Jenkins dirige Ryan Gosling in I Am Superman

Mentre sogna ad occhi aperti una grandiosa apertura per il suo Wonder Woman, che sta davvero entusiasmando i critici, Patty Jenkins pensa a un altro progetto che, nonostante il titolo, non ha nulla a che vedere con l’universo dei supereroi e che la regista tiene in cantiere dal 2014. Intitolato I Am Superman, vedrebbe fra gli interpreti nientemeno che Ryan Gosling e racconterebbe la storia di un cane da combattimento che si trova al centro di una strampalata e inaspettata avventura. Resta da capire se il protagonista di La La Land ne interpreterà il padrone oppure no.

E’ chiaro che il film sarà lontano anni luce dal blockbuster con Gal Gadot non solo per genere, ma anche per budget e "sapore". Ritroveremo forse la Jenkins di Monster, insomma, film del 2003 che portò Charlize Theron alla vittoria dell’Oscar. Nel frattempo Patty pensa a un sequel di Wonder Woman, e se questo prenderà il via per volere della Warner Bros. e della DC Films, I Am Superman dovrà probabilmente aspettare.