La regina Elisabetta trasforma la casa di campagna in un drive-in

News Cinema

Sua maestà Elisabetta II d'Inghilterra, che è una grande appassionata di film, apre le porte di Sandringham House al cinema all’aperto a fine settembre. In programma soprattutto musical.

La regina Elisabetta II d'Inghilterra sostiene il cinema in un periodo particolarmente difficoltoso per la settima arte e le sale. Lo fa trasformando in un drive-in la sua residenza invernale Sandringham House, villa di campagna situata nella contea di Norfolk e acquistata dalla casa reale inglese nel 1862, quando la regina Vittoria la comprò per il Principe di Galles, che sarebbe diventato Edoardo VII.

La programmazione comincerà il 25 settembre e il pubblico in automobile potrà vedere diversi film importanti, fra cui i vincitori di Oscar Bohemian Rhapsody, A Star is Born e 1917. Quest'ultimo inaugurerà il drive-in il pomeriggio alle 17:00, seguito da Rocketman, il film su Elton John con protagonista Taron Egerton. Si andrà avanti solo per altri due giorni e verranno proiettati Toy Story, il film d'animazione Disney Oceania, Grease e The Greatest Showman. Tanti musical, insomma, e non sappiamo se a compiere questa scelta sia stata sua maestà in persona o no, anche se ci piace pensare di sì. Il costo del biglietto è di 32.50 sterline (circa 36 Euro), a cui aggiungere 7.50 sterline se si desidera avere accanto alla macchina un tavolo, delle sedie e un secchio di popcorn. Prima, dopo e durante i film sarà possibile acquistare cibo e bevande da venditori ambulanti ufficiali.

Non stupisce il fatto che Elisabetta II abbia aperto le porte di casa al cinema. Da sempre la sovrana è appassionata di film e di recente si è scoperto che il suo preferito in assoluto è Flash Gordon. La regina si è inoltre dimostrata, durante la pandemia di Covid-19, molto devota al suo popolo e molto partecipe del dramma che sta vivendo insieme al resto del mondo. E infatti nessuno dimenticherà il suo discorso alla nazione pronunciato a inizio aprile e che conteneva, fra le altre, le seguenti parole di speranza: "Verranno giorni migliori. Torneremo a vedere i nostri amici, torneremo a stare con le nostre famiglie, ci rinconteremo".