La ragazza di Stillwater: Matt Damon in cerca di giustizia in una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

Arriva in sala il 9 settembre il thriller con Matt Damon La ragazza di Stillwater, diretto da Tom McCarthy. Del film, interpretato anche da Abigail Breslin e Camille Cottin, abbiamo una clip in anteprima esclusiva.

La ragazza di Stillwater è il nuovo film di Thomas McCarthy, vincitore dell'Oscar per il miglior film e la migliore sceneggiatura con Il caso Spotlight. Anche questa volta siamo nel territorio del thriller, ma si tratta di un thriller che si incrocia con il noir francese e che risente dell'influenza di scrittori come i nostri Andrea Camilleri e Massimo Carlotto.

La ragazza di Stillwater, al cinema dal 9 settembre, vede protagonista un magnifico Matt Damon nei panni di un operaio petrolifero senza lavoro di nome Bill Baker che dall'Oklahoma va fino a Marsiglia, dove sua figlia è in carcere con l'accusa di omicidio. La ragazza si dichiara innocente e pensa di aver trovato una pista capace di scagionarla, e domanda al padre di parlare con gli avvocati. L'uomo però vuole fare giustizia per conto proprio e, mentre cerca di superare il disagio provocato da una lingua e un paese che non comprende, fa amicizia con una donna che è madre di una bambina.



La ragazza di Stillwater: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD





Prima che La ragazza di Stillwater prendesse forma, Tom McCarthy aveva in mente soltanto di girare un thriller che avesse un ambientazione europea. Gli mancavano, tuttavia, personaggi che avessero un cuore, un'anima. Così ha interrotto la scrittura della sceneggiatura, che ha lasciato riposare per sette anni. Poi ha contattato una coppia di sceneggiatori francesi, Thomas Bidegain e Noé Debré, e la storia ha cominciato a prendere forma. A cambiare nuovamente le carte in tavola, influenzando la psicologia di Bill Baker, è stato un evento legato all'attualità USA: l'elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti. La ragazza di Stillwater è diventato quindi anche una riflessione su un'America smarrita, senza più equilibrio, lontana da quell'idea di democrazia, uguaglianza e tolleranza che era stata a lungo la sua bandiera. "Bill Baker" - ha dichiarato il regista a tal proposito - "si presenza a Marsiglia e in qualche modo cerca di comportarsi come il classico eroe americano che ci aspettiamo, ma ormai viviamo in un paese completamente diverso". Per McCarthy, dunque, La ragazza di Stillwater "è una storia di liberazione che si mischia alla vergogna e alla colpa, capace di tenerci legati a un posto. E’ un film che ci indica la nostra necessità di essere amati e desiderati".

Nel cast de La ragazza di Stillwater troviamo anche Abigail Breslin e Camille Cottin. Del film, che arriverà in sala il 9 settembre distribuito da Universal Pictures, abbiamo oggi una clip in anteprima esclusiva in cui il protagonista Bill cerca, appunto, di fare l'eroe americano, scoprendo che, in quel di Marsiglia, è un atteggiamento che non paga.



La ragazza di Stillwater: Clip Italiana Ufficiale in Esclusiva - HD

CLIP