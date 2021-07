La ragazza di Stillwater a Cannes: Matt Damon sulla Montée des Marches, si commuove a fine film [video]

News Cinema

Il 74esimo Festival di Cannes è in corso di svolgimento. Domani 11 luglio sarà il momento di Nanni Moretti che presenterà il suo ultimo lavoro Tre piani, congelato negli ultimi 14 mesi in attesa proprio del ripristino delle attività sulla Croisette. Il film ovviamente concorre per la Palma d'Oro e porterà sulla celebre Montée des Marches il regista e i suoi attori, tra cui Margherita Buy, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini e lo stesso Moretti.

Fuori concorso, invece, è stato presentato il dramma La ragazza di Stillwater diretto da Tom McCarthy, premio Oscar per la sceneggiatura de Il caso Spotlight. Il film è interpretato da Matt Damon nel ruolo di protagonista, un padre americano la cui figlia interpretata da Abigail Breslin è imprigionata in un carcere di Marsiglia con l'accusa di omicidio. Regista, produttori e attori hanno ricevuto l'onore della proiezione di gala calcando il red carpet della Montée che potete vedere nel video qui sotto. Nel breve scambio di battute con Didier Allouch, Matt Damon spiega di aver cercato di creare il massimo del realismo possibile nel rapporto tra il suo personaggio e Virginie, la donna francese con cui si confronta e si scontra a Marsiglia per tentare di liberare sua figlia. La donna è interpretata dall'attrice Camille Cottin che Damon ricopre di complimenti e ritiene responsabile per il buon risultato del film.

La ragazza di Stillwater: Matt Damon si commuove a fine proiezione

Il film ha avuto la prima mondiale a Cannes perché Tom McCarthy è un ottimo regista nel raccontare storie verosimili, quando non vere, e di drammi umani, ma ha inciso in modo significativo anche l'ambientazione del sud della Francia. Marsiglia, dove si svolge gran parte del film, è sole due ore di automobile da Cannes. Al termine della proiezione de La ragazza di Stillwater, come vedete nel video qui sotto, Matt Damon è risultato visibilmente commosso per i cinque minuti di applausi che hanno echeggiato nel Grand Théâtre Lumière con tutto il pubblico in piedi.

La ragazza di Stillwater: trama e trailer italiano del film con Matt Damon

La ragazza di Stillwater, film diretto da Tom McCarthy, racconta la storia di Bill Baker (Matt Damon), un operaio che lavora in un centro di trivellazione di petrolio in Oklahoma. L'uomo decide di intraprendere un viaggio fino a Marsiglia, in Francia, per incontrare sua figlia Allison (Abigail Breslin) che non vede da anni. La ragazza si trova in prigione a causa di un omicidio di cui si dichiara innocente. Baker deve superare le non poche barriere culturali, oltre quelle personali, per tentare di scagionare la ragazza. Qui sotto il trailer in italiano di La ragazza di Stillwater.