La Ragazza della Palude: Trama, cast, curiosità e tutto quello che c'è da sapere sul film

Tratto dal romanzo best seller di Delia Owens, La ragazza della palude, che conta anche su un brano originale scritto e interpretato da Taylor Swift, "Carolina", va in onda oggi in prima serata su Rai 1. In questo articolo vi raccontiamo tutti gli aspetti più interessanti del film.

Va in onda in prima visione su Rai 1 stasera, mercoledì 15 gennaio alle 21:30, La Ragazza della Palude, il film diretto nel 2022 da con protagonista, tratto dal romanzo bestseller di Delia Owens. Melodramma, suspense e thriller processuale si mischiano in questa storia ambientata nel Sud degli Stati Uniti tra gli anni 50 e 60, che racconta di Kya, una giovane donna cresciuta in solitudine nelle paludi dopo essere stata abbandonata dalla famiglia. La protagonista trova forza e rifugio nella natura selvaggia, ma la sua vita sarà sconvolta quando viene accusata di omicidio.

Ecco in dettaglio, tutto quello che c'è da sapere sul film.

Trama e Trailer e Cast del Film: ecco di cosa parla La Ragazza della Palude

La Ragazza della Palude, film del 2022 diretto da Olivia Newman e sceneggiato da Lucy Alibar, segue la vita di Kya Clark, una giovane abbandonata che cresce da sola nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Emarginata dalla comunità locale e soprannominata "la ragazza della palude", Kya trova conforto nella natura e nell'amore per i dettagli naturalistici che immortala nei suoi disegni e scritti. La storia prende una piega drammatica quando Chase Andrews, un giovane con cui Kya aveva avuto una relazione, viene trovato morto.

La protagonista Kya è interpretata da Daisy Edgar-Jones (Normal People), affiancata nel cast del film da Taylor John Smith nel ruolo di Tate Walker, Harris Dickinson in quello di Chase Andrews, Michael Hyatt e Sterling Macer Jr. nei ruoli di Mabel e Jumpin’, e David Strathairn nei panni dell'avvocato Tom Milton.



La Ragazza della Palude: Il Nuovo Trailer Italiano del Film - HD

La Ragazza della Palude: La trama del film un po' più in dettaglio

Nel 1953, la piccola Kya vive con la sua famiglia povera in una palude della Carolina del Nord. Dopo che la madre e i fratelli fuggono a causa del padre violento e alcolizzato, Kya rimane sola all'età di sette anni. Sopravvive vendendo molluschi e viene aiutata dai coniugi Madison, proprietari di un emporio. Kya è emarginata dai cittadini, ma Tate Walker, un ragazzo del posto, le insegna a leggere e scrivere, e i due sviluppano un legame romantico, interrotto quando Tate parte per il college.

Anni dopo, Kya inizia una relazione con Chase, che promette di sposarla ma si rivela manipolatore. Quando scopre che Chase è già fidanzato, lo lascia. Chase diventa sempre più aggressivo, fino a tentare di violentarla, ma Kya lo respinge con fermezza. Nel frattempo, pubblica libri di illustrazioni naturalistiche che le permettono di mantenere la sua casa.

Nel 1969, Chase Andrews viene trovato morto ai piedi di una torre di osservazione. La mancanza di prove concrete e il pregiudizio dei cittadini portano all'accusa di omicidio contro Kya. Tom Milton, un avvocato in pensione, decide di difenderla e ascolta la sua storia.

Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all'interno della palude.





Curiosità sul film e sul romanzo La Ragazza della Palude

Il film non è basato una storia vera ma è tratto da best-seller di Delia Owens "La Ragazza della Palude" (Where the Crawdads Sing) pubblicato nel 2018 e che ha venduto a oggi quasi 20 milioni di copie. A voler portare sul grande schermo il libro è stata Reese Witherspoon attraverso il Reese's Book Club, un club di lettura gestito dall'attrice attraverso la sua società di produzione, Hello Sunshine. Fondato nel 2017, il club si è guadagnato la reputazione di promuovere le carriere di autrici donne come Delia Owens, Celeste Ng e Megan Miranda.

Hello Sunshine ha partecipato all'adattamento di diversi libri scelti dal Reese's Book Club in film e serie TV, tra cui Little Fires Everywhere (Piccole grandi bugie), Where the Crawdads Sing (La ragazza della palude) e Daisy Jones & the Six.



La colonna sonora del film composta da, include "Carolina", un brano originale scritto e interpretato da Taylor Swift, che ha ricevuto numerose nomination, tra cui ai Golden Globe e ai Grammy Awards.

Le location, ecco i luoghi reali dove è stato girato il film

Nonostante il romanzo sia ambientato nelle paludi della Carolina del Nord, le riprese in realtà si sono svolte principalmente a Houma e New Orleans in Louisiana.

Nel centro città di Houma, la produzione ha trasformato Lafayette Street nell'immaginario villaggio di pescatori di Barkley Cove.

Una delle ambientazione principale, la casa di Kya nelle paludi selvagge, è stata ricreata nelle zone umide sulle rive del lago Pontchartrain, sulla cui sponda meridionale si trova New Orleans.

Alcune delle scene più drammatiche del film si svolgono in un'imponente aula di tribunale, ricreata nello storico tribunale della parrocchia di St. Bernard, noto anche come tribunale di Beauregard, a Chalmette. L'edificio storico, originariamente eretto come tribunale nel 1916, è ora un ufficio postale e una biblioteca.