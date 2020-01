La ragazza del treno: le maggiori differenze tra film e libro

News Cinema

Il libro firmato da Paula Hawkins ha inevitabilmente subito un adattamento per lo schermo.

Fenomeno editoriale del 2015, alla sua pubblicazione La ragazza del treno scritto da Paula Hawkins ha scalato rapidamente le classifiche tra i libri più venduti. Questo romanzo thriller raccontato con salti temporali e dai diversi punti di vista dei personaggi femminili al centro della narrazione, conteneva già nelle sue pagine una predisposizione all'adattamento cinematografico, per quanto una riduzione ad opera della sceneggiatrice Erida Cressida Wilson sia stata necessaria.

A livello produttivo, per rendere più appetibile il film a un pubblico internazionale, il luogo dove si ambienta la storia è stato spostato dai sobborghi di Londra alla periferia suburbana degli Stati Uniti, precisamente alle porte di New York. In compenso, la protagonista è la britannica Emily Blunt che interpreta Rachel. Ovviamente, per tutte le altre differenze tra le pagine e lo schermo qui sotto, è bene aver già visto il film e/o letto il romanzo.